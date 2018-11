IRW-PRESS: Cape Lambert Resources Limited: Cape Lambert Resources Limited: Markt-Update Bergeprojekt Kipushi

Markt-Update - Bergeprojekt Kipushi

Wichtigste Eckdaten

- Analyseergebnisse zu den Bohrungen im Bergematerial dürften in Kürze vorliegen;

- Verhandlungen mit Finanzgebern und Abnahmepartnern dauern an;

- Finanzierung durch EPCM-Vertragspartner im Gespräch.

Die australische Ressourcen- und Investmentgesellschaft Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) (Cape Lambert oder das Unternehmen) freut sich, über die Fortschritte beim Kobalt-Kupfer-Tailings-Projekt Kipushi (Kipushi-Projekt) in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und bei seinem Tailings-Projekt Kitwe (Kitwe-Projekt) in Sambia zu berichten.

Das Kipushi-Projekt in der Nähe der Stadt Kipushi, etwa 25 km von Lubumbashi entfernt (siehe Abbildung 1) umfasst die Wiederaufbereitung von Kobalt-Kupfer-Abraum, der in der Kipushi-Tailings-Storage-Facility (Kipushi TSF) enthalten ist, und wird von Soludo Lambert Mining SAS (Soludo Lambert) im Rahmen eines 50/50 Joint Venture zwischen dem lokalen Unternehmen Paragon Mining SARL (Paragon) und Cape Lambert betrieben. Paragon ist über einen Vertrag mit La Patience SPRL zu 70% am Kipushi-Projekt beteiligt. Dieser Vertrag räumt dem Unternehmen das Recht ein, die Abgänge der Kipushi TSF zu verwerten und zu verarbeiten und das Produkt zu verkaufen.

Anfang Oktober 2018 absolvierte die mit den Bohrungen beauftragte Firma Solutions for Africa ein Bohrvolumen von insgesamt 432 Meter in 47 Löchern. Die Proben wurden an das Labor von ALS in Lubumbashi zur Analyse übergeben; die Ergebnisse werden kommende Woche erwartet. Nach Erhalt der Ergebnisse wird mit den Vorbereitungen auf eine Mineralressourcenschätzung für das Bergematerial begonnen.

Die ersten Arbeiten zur Erstellung eines dreidimensionalen Volumenmodells der Berge wurden durchgeführt. Hier dienten topographische Vermessungen und Tiefenvermessungen bis zur Basis der Berge, die im Rahmen der jüngsten Bohrungen durchgeführt wurden, als Anhaltspunkt. Im bebohrten Gebiet haben diese Arbeiten ergeben, dass die enthaltene Berge ein potenzielles Volumen in der Größenordnung von 2,8 Millionen Kubikmeter aufweist. Bei dem durch Bohrungen erkundeten Bereich handelt es sich lediglich um einen Teilbereich der gesamten Bergefläche; hier wurde bereits ein Volumen ermittelt, das größer ist als insgesamt erwartet. Die In-situ-Untersuchungen der Trockendichte, die eine Berechnung der Gesamtmengen ermöglichen, sind noch nicht abgeschlossen; eine erste Mengenschätzung kann jedoch bei konservativer Annahme einer Dichte zwischen 1,5 t/m3 und 2,0 t/m3 erfolgen (für Kupfer-Kobalt-Quarzsand ist von einer spezifischen Trockendichte von > 2,0 t/m3 auszugehen). Daraus ergibt sich eine potenzielle Bergemenge im Bereich zwischen 4,2 und 5,6 Millionen Tonnen. Dieses potenzielle Volumen hat konzeptionellen Charakter und die bisher durchgeführten Explorationsarbeiten reichen für eine Bestimmung der genauen Mengen oder Daten für eine Mineralressourcenschätzung nicht aus. Es ist ungewiss, ob im Zuge der weiteren Exploration eine Schätzung der Mineralressourcen erfolgen kann.

Die Verhandlungen mit mehreren potenziellen Finanzgebern für das Projekt sind bereits fortgeschritten und auch Gespräche mit einem Großunternehmen hinsichtlich einer Abnahmevereinbarung für das (im Laugungsverfahren hergestellte) Kobalthydroxidprodukt sind im Gange.

Ein Vertragspartner für die technische Planung, Beschaffung und Bauleitung (EPCM), der das Projekt finanzieren und errichten will, ist bereits an das Unternehmen herangetreten. Die Rückzahlung der anfallenden Kosten soll über die Einnahmen aus der Produktion erfolgen. Die Gespräche mit dieser Firma schreiten voran; derzeit wartet das Unternehmen auf einen verbindlichen Kostenvoranschlag.

Chairman Tony Sage sagt zu den bisherigen Fortschritten: Ich bin zuversichtlich, dass die Finanzierungs- und Abnahmevereinbarungen schon in naher Zukunft abgeschlossen werden können. Optimistisch stimmt mich auch das vom EPCM-Vertragspartner unterbreitete Angebot, der den Bau der Laugungsanlage finanzieren will. Dies wäre ein alternativer Ansatz zur Errichtung eines Produktionsbetriebs und ich bin schon auf den Vorschlag der Firma gespannt.

Mit freundlichen Grüßen,

Cape Lambert Resources Limited

Tony Sage

Executive Chairman

Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio und einem Engagement in den Bereichen Kobalt, Kupfer, Eisenerz, Lithium und Gold, Uran- und Blei-Silber-Zink-Anlagen in Australien, Europa, Afrika und Südamerika

Australian Securities Exchange

Symbol: CFE

Stammaktien

1.011.734.914

Nicht börsennotierte Optionen

15.336.363 ($0,07 Verfall 12.3.2020)

7.667.727 ($0,07 Verfall 19.3.2020)

5.250.000 ($0,04 Verfall 31.3.2020)

Board of Directors

Tony Sage-

Executive Chairman

Tim Turner-

Non-executive Director

Stefan Muller

Non-executive Director

Melissa Chapman

Company Secretary

Cape Lambert Contact

Investor Relations

Phone: -+61 8 9380 9555

Email:-info@capelam.com.au

Stellungnahme der Sachverständigen

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen stammen aus Datenmaterial, das von Herrn Olaf Frederickson zusammengestellt wurde. Herr Frederickson ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) und hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für die Art der hier dargestellten Mineralisierung bzw. Lagerstätte und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt über einschlägige Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves oder JORC-Code) befähigen. Herr Frederickson ist für Cape Lambert Resources als Berater tätig. Herr Frederickson stimmt zu, dass die Explorationsergebnisse in der bestehenden Form und im jeweiligen Kontext in den Bericht aufgenommen werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45350/181130 Market Update Kipushi_Final_DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan Kipushi

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45350/181130 Market Update Kipushi_Final_DE_PRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Standorte der Bohrlöcher, vom Volumenmodell (blau) überlagert

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45350/181130 Market Update Kipushi_Final_DE_PRCOM.003.png

Abbildung 3: 3D-Bild des Volumenmodells

Unter folgendem Link finden Sie die vollständige Pressemeldung:

https://www.asx.com.au/asxpdf/20181130/pdf/440vh03rjgrkw8.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45350

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45350&tr=1

ISIN AU000000CFE0

