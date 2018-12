In der Kalenderwoche 48, der letzten November-Woche des Jahres 2018, fand im Frankfurter Airport Sheraton Hotel das alljährliche Eigenkapitalforum der Deutschen Börse statt, auch zahlreiche Anleihen-Emittenten präsentierten sich hier Investoren, Medien und Kapitalmarkt-Interessierten. In diesem Jahr gaben etwa ETERNA, FCR Immobilien, VST Building, EYEMAXX, Schalke 04, PNE oder publity Einblicke in die aktuelle Unternehmenssituation, stellten sich den Fragen des Publikums und wussten bei ihren Auftritten durchaus zu überzeugen. Wir werten das auch als Qualitätsmerkmal für den KMU-Anleihen-Markt.

Ein weiteres Highlight dieser Woche war der fünfte Geburtstag des von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierten Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Dieser wurde am 25.11.2013 ins Leben gerufen und ist heute ein Flaggschiff des KMU-Anleihen-Marktes. Die Anleihen Finder Redaktion hat gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der KFM, Hans-Jürgen Friedrich, und dem Direktor für institutionelle Kunden, Christoph Grote, auf fünf Jahre Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zurückgeblickt.

Die ABO Wind AG erwartet im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 12,5 Millionen Euro. Das teilte der Projektentwickler aus Wiesbaden auf dem diesjährigen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit. Die in diesem Jahr begebene Wandelanleihe wurde bislang mit einem Volumen von 8 Millionen Euro platziert. Das Gesamtvolumen des Wandlers beträgt bis zu 15 Millionen Euro. Bis Ende des Jahres nimmt ABO Wind noch Zeichnungen für die Wandelanleihe entgegen. Dann werde die Emission geschlossen, so die Emittentin. Die neue Anleihe der Monaco Resources Group (MRG) ist seit dieser Woche im Handel. Die MRG Finance UK plc hatte als Emittentin bekanntgegeben, dass die 8,75%-Anleihe 2018/23 (ISIN XS1897122278) zum Handel am Main Market der London Stock Exchange zugelassen wurde. Zudem ist die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt notiert. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro, die Stückelung liegt bei 1.000 Euro.

