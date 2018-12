Kramp-Karrenbauer hatte sich für ein Abfertigungsverbot von russischen Schiffen in europäischen Häfen ausgesprochen. Nun hat sie dieses Verbot erweitert.

Die CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Forderung erweitert, wegen des russischen Vorgehens gegen die Ukraine im Asowschen Meer russischen Schiffen die Anlandung in westlichen Häfen zu verweigern. Dies sollte man für europäische und amerikanische Häfen ins Auge fassen, sagte die Kandidatin für den CDU-Vorsitz am Sonntagabend in der ARD.

Im Reuters-Interview hatte sie dieses Abfertigungsverbot zuvor für europäische Häfen gefordert. Ganz offensichtlich habe Russlands Präsident Wladimir Putin den Eindruck, dass er sich ein solches Vorgehen gegenüber der Ukraine leisten könne. "Ich bin der Auffassung, dass man der Erfahrung rechnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...