Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2018-12-03 / 07:30 *Von Roll baut Aktivitäten im Markt Elektromobilität weiter aus* Breitenbach, 3. Dezember 2018 - Der Schweizer Spezialist für elektrische Isolationssysteme gründet eine eigene Gesellschaft für das stark wachsende Geschäftsfeld «E-Mobility». Geschäftsführer der Von Roll Automotive mit Hauptsitz in Augsburg wird Jens Lange, der zuvor in leitenden Funktionen bei Mitsubishi Electric B.V. sowie Borg Warner Inc. tätig war. Zu seiner neuen Aufgabe äussert sich Jens Lange wie folgt: «Das elektrische Isolationssystem ist das Herzstück jedes Elektromotors. Als Weltmarktführer in diesem Bereich verfügt Von Roll über einzigartige Produkte und Kompetenzen. Ich bin deshalb überzeugt, dass wir einen wesentlichen Beitrag leisten können, um die Motoren unserer Kunden effizienter und langlebiger zu machen.» Das in Breitenbach (nahe Basel) ansässige Von Roll Institut gehört zudem zu den weltweit führenden Laboren für Hochspannungsisolation. Das Forschungteam des Instituts arbeitet Hand in Hand mit dem neu eröffneten Bereich «Automotive» um innovative Lösungen zu entwickeln. In Augsburg laufen bereits diverse Serienprojekte mit namhaften Automobilherstellern. Aufgrund der aktuellen Dynamik in den Automotive Märkten steht Von Roll in Abschlussverhandlungen für verschiedene Grossaufträge mit international renommierten Fahrzeugherstellern. _Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarkt-führer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 14 Produktionsstandorten mit rund 1450 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern._ *Kontakt: *Claudia Güntert, Corporate Communications T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.com Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Werten kommen. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter http://www.vonrollgroup.com/de [1]*/**.* Emittent/Herausgeber: Von Roll Holding AG Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Von Roll Holding AG Passwangstrasse 20 4226 Breitenbach Schweiz Telefon: 0041 (0)61 785 52 36 E-Mail: press@vonroll.com Internet: www.vonrollgroup.com ISIN: CH0003245351 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group-Media 753567 2018-12-03 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1e85ee66cf408e68821700b8feb6e690&application_id=753567&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2018 01:30 ET (06:30 GMT)