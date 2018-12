Das Chemieunternehmen LyondellBasell Industries NV (ISIN: NL0009434992, NYSE: LYB) kündigt seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 1,00 US-Dollar je Aktie an. Die Auszahlung erfolgt am 17. Dezember 2018 (Record date: 10. Dezember 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,00 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 93,31 US-Dollar (Stand: 30. November 2018) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 4,29 Prozent. LyondellBasell mit Sitz in ...

