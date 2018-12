Abschied auf Raten gewissermaßen: Bei der Solarworld Aktie sieht es so aus, als ob die Aktie demnächst nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden wird. Das bedeutet zwar noch nicht, dass die Aktie dann komplett delisted wird, denn an anderen Börsenplätzen kann das Papier voraussichtlich bis auf weiteres noch gehandelt werden. Doch bekanntlich befindet sich die Solarworld AG in Insolvenz und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die Aktionäre überhaupt noch etwas erhalten werden. ... (Peter Niedermeyer)

