Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Bechtle 2.94% FSCInvestor (LONGFSC): Zukauf Bechtle - Die Aktie hat in letzter Zeit abgegeben und der Zeitpunkt ist gut ein bisschen aufzustocken. Die Digitalisierung schreitet voran. Deutsche Unternehmen möchten deutsche IT-Dienstleister, an Bechtle wird kein Weg vorbeiführen. (03.12. 08:45) >> mehr comments zu Bechtle: www.boerse-social.com/launch/aktie/bechtle_ag UBM 3.64% Smeilinho (DRASTIL1): UBM-CEO Winkler ...

