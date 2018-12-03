DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR CRH AUF 28 (34,80) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT LAFARGEHOLCIM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 54 (48) CHFDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 43 (55,80) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 94 (92) SEK - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 4,90 (4,80) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT SIGNIFY AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 21 EUR BARCLAYS STARTET HELLOFRESH MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 14 EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ROCKET INTERNET AUF 29,40 (27,20) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VAPIANO AUF 7,00 (10,50) EUR - 'HOLD' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...