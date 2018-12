Zürich (awp) - Die Bank J.Safra Sarasin verstärkt ihre Präsenz in Zürich mit einem Team für Privatkunden mit Domizil in der Schweiz. Zum Leiter dieses Bereichs Schweizer Privatkundschaft Region Zürich wurde Raphael Alder ernannt, wie das Institut am Montag mitteilte.Das neue Team bestehe aus erfahrenen Private-Banking-Beratern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...