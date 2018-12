Demnach muss der Mehrheitsaktionär Fefam im Zuge einer Umwandlung von Schulden in Aktienkapital den Minderheitsaktionären kein Übernahmeangebot machen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.Die aus einer Gruppe aus vorwiegend Luxemburger Fondsgesellschaften bestehende Fefam will bekanntlich Leclanché finanziell stabilisieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...