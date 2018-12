In ihrer Ausgabe 46/2018 stellte die Welt am Sonntag den Max Otte Vermögensbildungsfonds (MOVBF) für das Jahr 2018 auf Platz drei. Während etablierte Fonds deutlich im Minus liegen, schaffte dieser im laufenden Jahr 2018 ein Plus von sieben Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...