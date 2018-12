Dow Jones - Die Bullen geben weiter Vollgas

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average legte in der Vorwoche um über 5% zu und absolvierte damit eine der erfolgreichste Handelswochen in diesem Jahr. Doch dem nicht genug: Der US-Leitindex dürfte heute infolge des "Waffenstillstands" zwischen den USA und China im Handelskrieg die Rally nochmals beschleunigen.

Bei rund 25.850 Punkten trifft der Index heute auf den Abwärtstrend seit dem Oktoberhoch. Ein Ausbruch über diese Abwärtstrendlinie per Tagesschlusskurs wäre positiv zu werten. In diesem Fall wäre das Novemberhoch bei 26.278 Punkten das nächste Ziel. Das Chance-Risiko-Verhältnis für einen neuen Trade auf der Long-Seite ist aber inzwischen denkbar schlecht. Insofern bietet es sich an, die nächste Konsolidierung abzuwarten.

Solange Rücksetzer oberhalb des Tiefs bei 25.202 Punkten verbleiben, ist der Aufwärtsimpuls voll intakt. Das Ausbruchsniveau bei 25.510 Punkten dient von jetzt an als solide Unterstützung.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.11.2018 - 03.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 03.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

