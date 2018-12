Die B&C Holding, die bekanntlich Anteile an den heimischen Industrieunternehmen Lenzing , Semperit und Amag hält, stellt klar: Im Rahmen einer Transaktion im Jahre 2008 erwarb B&C sämtliche Genussrechte an den Industriebeteiligungen der B&C von der UniCredit Gruppe (UniCredit) zurück. B&C habe dafür an die UniCredit einen Gesamtkaufpreis von ca. 1,2 Mrd. Euro bezahlt, wie es heisst. Im Rahmen dieser Transaktion habe die UniCredit ausdrücklich auf ihre Stellung als Begünstigte der B&C Privatstiftung verzichtet und jedwede verbleibenden gegenwärtigen und jedwede zukünftigen Vorteile und Rechte, sofern überhaupt vorhanden, an B&C abgetreten. Laut B&C bezweckte die Transaktion die endgültige rechtliche und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...