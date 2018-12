Das börsennotierte Unternehmen steht unter Druck, nachdem BDO den Jahresabschluss 2017 nicht testiert hat. Jetzt gibt es den Prüfern die Schuld.

Der Streit zwischen der börsennotierten Staramba SE und dem Wirtschaftsprüfer BDO eskaliert weiter. Im Mai hatten die Prüfer bekannt gegeben, den Jahresabschluss 2017 des Unternehmens nicht testieren zu wollen. Staramba musste deswegen die Veröffentlichung des Jahresberichts mehrfach verschieben, zuletzt auf den 30. November. Am Freitagabend nach Börsenschluss kam der Geschäftsbericht dann tatsächlich - der Wirtschaftsprüfer aber hatte dem Zahlenwerk kein Testat, sondern einen Versagungsvermerk erteilt.

Die Begründung hatte es in sich. Gut 60 Prozent der für 2017 ausgewiesenen Umsätze seien nicht nachweisbar; die Umsatzprognose für das laufende Jahr zu hoch. Das Unternehmen befinde sich in einer Ertragskrise, die Liquiditätslage sei angespannt. Zuvor hatte die WirtschaftsWoche über Geschäfte des Unternehmens mit einer Firma in den USA namens 3D Safe Corporation berichtet.

Die Recherchen legten nahe, dass 3D Safe in enger Verbindung zu Staramba steht und die Geschäfte vor allem dazu dienten, das Vermögen von Staramba künstlich aufzublähen.

Dafür spricht auch der nun vorgelegte Jahresabschluss. Die Firmenwerte, die Staramba nach einem Deal mit den Amerikanern im Jahr 2016 ...

