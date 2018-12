Der kanadische Goldproduzent Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, NYSE: GG) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 2 US-Cents ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 21. Dezember 2018 (Record date: 13. Dezember 2018). Damit werden 0,08 US-Dollar auf das Jahr gerechnet ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 9,45 US-Dollar (Stand: 3. Dezember 2018) 0,85 Prozent. Das Unternehmen hatte im ...

