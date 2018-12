DAX - Wichtige Unterstützung erreicht

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Von der super positiven Stimmung vom gestrigen Vormittag ist am Dienstagmorgen im DAX absolut gar nichts mehr zu sehen - der Index steht gut 150 Punkte tiefer als gestern Vormittag. Die gestern avisierte "technische Korrektur zurück in den Bereich um 11.400 Punkte" verläuft deutlich dynamischer als zu erwarten war.

Der Index notiert heute Vormittag bereits schon direkt an der Horizontalunterstützung bei 11.400 Punkten. Sollten die Bullen hier auf dem aktuellen Niveau keine Farbe bekennen, muss mit einem direkten Durchmarsch zurück in Richtung des Schlusskursniveaus vom vergangenen Freitag gerechnet werden. Ein Stundenschluss unterhalb von 11.390 Punkten könnte hier weitere Verkäufe auslösen.

Widerstand auf der Oberseite befindet sich kurzfristig im Bereich 11.450/60 Punkte. Ein Anstieg zurück über diese Marke würde die charttechnisch prekäre Lage für die Bullen wieder ein wenig entspannen, bis dahin dominieren kurzfristig weiter die Abwärtsrisiken.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.11.2018 - 04.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 04.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX3D0M 11,78 10.250 9,66 18.12.2018 DAX Index HX14UZ 6,95 10.740 16,15 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 04.12.2018; 09:43 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX3D3K 14,77 12.875 7,76 18.12.2018 DAX Index HX3D46 20,02 13.400 5,76 18.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 04.12.2018; 09:43 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Wichtige Unterstützung erreicht erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).