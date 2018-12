Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. war für OMV im Rahmen der Emission von Anleihen im Volumen von 1 Mrd Euro (in zwei Tranchen zu je 500 Mio. Euro) als Rechtsberater tätig. Die Tranchen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von 0,750% bzw. eine Laufzeit von 10 Jahren und einen Kupon von 1,875%. Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht und wurden auf Grundlage des 8 Mrd. Euro Emissionsprogramms (EMTN) der OMV AG begeben. Sie sind zum Handel an der Wiener Börse und an der Luxemburger Börse zugelassen. Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DZ BANK Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Raiffeisen Bank International AG und SMBC Nikko Capital Markets Limited bildeten das Bankenkonsortium ...

