EU soll 3% Steuer auf Online-Werbeeinnahmen in Betracht ziehen DE30 könnte Abwärtsbewegung bis 11.315 Punkte ausweiten Deutsche Börse verlängert Handelszeiten für Futures

Die wichtigsten europäischen Aktienindizes eröffneten am Dienstag nach einer eher verhaltenen Asien-Sitzung größtenteils tiefer. Die Aktien aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sind zu Beginn des heutigen Handels rückläufig, während die britischen Aktien höher tendierten. Die Versorger schneiden hierbei am besten ab, während die Automobilhersteller und die Industrie die stärkste Performance aufweisen.

Der DE30 folgt seit Beginn der heutigen Sitzung der getrübten Stimmung an den globalen Aktienmärkten. Sollte sich daran bald nichts ändern, könnte der deutsche Leitindex versuchen, das gestrige Gap zu schließen. In diesem Szenario wäre eine Abwärtsbewegung bis 11.315 Punkte möglich. Beachten Sie, dass der 33er EMA im H4-Chart ein Hindernis für Verkäufer darstellt. Quelle: xStation 5 Seit einiger Zeit wird in Europa über die digitale Einkommensteuer diskutiert. Die jüngsten Informationen deuten darauf hin, dass die französische und deutsche Regierung vorgeschlagen haben, zunächst ausschließlich ...

