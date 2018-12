In dieser Ansicht wird die Position des SMA (100) über dem Kurs der British American Tobacco-Aktie sichtbar. Somit stellt der gleitende Durchschnitt einen potentiellen Widerstand dar. Dabei liegt auch die Up-Linie über der 80-Punkte-Marke. Zudem befindet sie sich über der Down-Linie, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet. In der SSTOC deutet alles auf ein Verkaufssignal hin. Kurz bevor die Linien sich allerdings schneiden konnten, haben sie sich wieder voneinander entfernt.

4-Stundenchart im ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...