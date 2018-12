Würde mir gefallen: Post mit Raiffeisen. Vielleicht erinnert sich noch jemand an die Zeit der PSK-Privatisierung. Wir wissen ja: Staat wirtschaftet schlecht, die PSK wäre besser in privaten Händen aufgehoben! Ich google jetzt nicht in alten Zeiten, vielleicht würde ich eh nichts besseres finden als meine Erinnerungen: Raiffeisen war einer der Interessenten für die PSK. Und Raiffeisen hat in meiner Erinnerung einen Fehler gemacht, ich weiss jetzt nicht, ob es der ausschlaggebende Grund war, dass sie die PSK nicht bekommen haben: Jemand von Raiffeisen hat damals erwähnt, dass sich die Filialnetze von Raiffeisen und PSK sehr stark überschneiden, man könne daher sparen, wenn man viele Filialen zusperren würde, also die sogenannten Synergieeffekte ...

