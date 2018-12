Nach Jahren der Rezession geht es in Griechenland nun bereits im neunten Quartal in Folge bergauf. Das BIP stieg im Sommer um 1,0 Prozent.

Die griechische Wirtschaft ist im Sommer weiter gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zog von Juli bis September um 1,0 Prozent an, wie das nationale Statistikamt am Dienstag bekanntgab. Damit ist das lange Zeit von einer Rezession geplagte Land bereits neun Quartale in Folge auf dem Wachstumspfad. Im Frühjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...