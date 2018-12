Auf dem Weg in den MDax muss Knorr-Bremse wohl eine Warteschleife drehen. Für einen Einzug in den Nebenwerte-Index waren die Börsenumsätze bislang zu gering.

Der Börsenneuling Knorr-Bremse wird den Einzug in den deutschen Nebenwerte-Index MDax Experten zufolge vorerst verpassen. Der Bremsen-Anbieter scheitere an den zu geringen Börsenumsätzen, sagte Commerzbank-Analystin Petra von Kerssenbrock am Dienstag.

Bei der anstehenden Überprüfung der Index-Zusammensetzung durch die Deutsche Börse werde das Unternehmen ...

