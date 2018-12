Die Sixt-Aktie stand kurz davor in die obere Hälfte des Bollinger Bandes einzutauchen, doch nun folgte ein weiterer Abwärtsschub. Der Chaikin Money Flow liegt schon seit über zwei Monaten unter 0 Punkten, der dadurch indizierte Abwärtsdruck ist aber nicht sehr stark. Die Parabolic SAR-Punkte werden vom Kurs voraussichtlich nicht gekreuzt, ein Trendwechsel kommt somit erst mal nicht in Frage. Der MACD zeigt noch keine neuen Signale für einen Kauf oder Verkauf an.

Im 4-Stundenchart fand eine ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...