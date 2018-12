Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMZ: Amazon am 4.12. -5,87%, Volumen 166% normaler Tage , NFC: Netflix am 4.12. -5,16%, Volumen 116% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 4.12. -4,93%, Volumen 99% normaler Tage , ABR: Barrick Gold am 4.12. 1,08%, Volumen 142% normaler Tage , VER: Verbund am 4.12. 2,34%, Volumen 160% normaler Tage , BVF: Valeant am 4.12. 3,87%, Volumen 0% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Valeant BVF 25.210 3.87% Verbund VER 37.640 2.34% Barrick Gold ABR 13.130 1.08% JinkoSolar ZJS1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...