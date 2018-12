In der Chemie- und Pharmaindustrie sind flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOCs) häufig Bestandteil der Prozessabluft. Unternehmen dieser Branchen müssen anfallende Abluftströme so reinigen, dass die Beladung der Abluft mit umweltschädlichen Substanzen die gesetzlichen Grenzwerte unterschreitet. Die wohl wichtigste regulatorische Vorgabe in diesem Kontext ist die sogenannte "TA-Luft", die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Sie ist Teil des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, an deren Maßstab sich viele europäische Länder orientiert haben.

Cryo-Kondensation löst Abluftprobleme

Bei der Cryo-Kondensation wird tiefkalter, flüssiger Stickstoff als Kältequelle eingesetzt. Während des Prozesses verdampft der Stickstoff und kühlt das zu reinigende Rohgas soweit ab, dass die gesetzlichen vorgeschriebenen Grenzwerte zuverlässig eingehalten werden. Durch Abkühlen der Abluft wird der Taupunkt der Lösemittel unterschritten, sodass diese vom gasförmigen in den flüssigen Zustand übergehen. Die leicht flüchtigen, organischen Komponenten im Abluftstrom liegen nach dem Prozess als flüssiges Kondensat vor und können entweder in den Produktionsprozess zurückgeführt, aufgereinigt oder entsorgt werden. Das Cryo-Kondensationsverfahren wird typischerweise zum Abscheiden von Alkoholen, Alkanen, chlorierten Kohlenwasserstoffen oder Aromaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...