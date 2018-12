Das Kopf an Kopf Rennen um die höchste Marktkapitalisierung und damit die Krone als wertvollstes Unternehmen der Welt geht in die nächste Runde. Hatte Microsoft Apple den Platz erst am Freitag weggeschnappt, so gelang es Amazon am Montag den Thron zu besteigen. Mit einem Kursaufschlag von fast fünf Prozent stieg die Aktie am Montag kurzzeitig auf eine Marktkapitalisierung von 865 Milliarden Dollar- und schlug damit Apple, das bei 864,8 Milliarden Dollar landete knapp. Der Microsoft-Konzern kam am Montag auf. ...

