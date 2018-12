Märkte skeptisch gegenüber Verhandlungen zwischen China und den USA Gold und JPY profitierten von geringerer Risikobereitschaft DE30 bewegt sich auf sehr gefährlichem Terrain

Am Dienstag verschlechterte sich die Stimmung an den Weltmärkten, da die Anleger der beim G20-Gipfel ausgearbeiteten 90-Tage-Frist zur Verhandlung eines Deals zwischen den USA und China skeptisch gegenüberstehen. Chinas Handelsminister äußerte sich am Mittwoch zwar zuversichtlich in Bezug auf ein Abkommen, Donald Trump versucht wiederum mit Zolldrohungen den Druck zu erhöhen und twitterte u.a. "Entweder werden wir einen ECHTEN DEAL mit China haben, oder es gibt überhaupt keinen Deal". Das Verhältnis zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt bleibt angespannt und die Überzeugungen sowie die strategischen Ziele dürften sich nicht geändert haben. Der Verlauf der Verhandlungen sollte daher genauestens verfolgt werden. An der Wall Street fiel der marktbreite S&P 500 um 3,24% auf 2.700 Punkte, der Leitindex Dow Jones um 3,1% auf 25.027 Punkte und der technologielastige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...