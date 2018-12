Nach Aussagen von Carsten Breitfeld, Mitbegründer und CEO von Byton, soll der Verkauf des M-Byte in den Vereinigten Staaten und Europa voraussichtlich in der zweiten Hälfte folgen. ?Unsere Grundprinzipien waren es, glaubwürdig und realistisch zu sein, sowie auf der Erde zu bleiben. Sie müssen der We ...

Den vollständigen Artikel lesen ...