Der Hamburger Hafen baut eine Hyperloop-Pilotstrecke am Containerterminal Altenwerder. Doch Kritiker bezweifeln, dass der Einsatz der Technologie in der Logistik überhaupt Sinn ergibt.

Paukenschlag in Hamburg: Der Hamburger Hafen will künftig Seecontainer mit Hochgeschwindigkeit per Hyperloop-Technologie befördern. Dazu hat die Betreibergesellschaft von Deutschlands größtem Hafen HHLA ein Gemeinschaftsunternehmen mit der US-Firma Hyperloop Transportation Technologies (HTT) gegründet.

Das Joint Venture namens Hyperport Cargo Solutions soll in einem ersten Schritt bis zum Jahr 2021 einen Übergabepunkt an einem Seeterminal im Hamburger Hafen entwickeln. Das ist eine Art Rangierbahnhof, an dem die Container in eine noch zu entwickelnde Transportkapsel übergeben und in das Röhrensystem weitergeleitet werden. Für den Testbetrieb will das Unternehmen zudem eine 100 Meter lange Röhrenstrecke bauen, um die Beschleunigung der Container-Transportkapsel zu erproben.

Die Idee für die Hyperloop-Technologie geht zurück auf Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk. Er hat das Transportsystem mit schwebenden Kapseln ersonnen, die im Fast-Vakuum durch Röhren mit Geschwindigkeiten von 1000 Kilometern pro Stunde und mehr sausen. Musk selbst will damit den Personentransport revolutionieren und baut einen entsprechenden Tunnel in Kalifornien. Die unabhängig von Musk agierende Firma HTT betreibt unter anderem eine eigene Teststrecke ...

