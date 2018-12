OPEC diskutiert Förderkürzung inmitten der Preisrückgänge Saudis würden gerne stark kürzen, stehen aber unter Druck Kürzung von mindestens 1 Mio. Barrel pro Tag erwartet Brent notiert über wichtiger Unterstützungszone

Das Tempo der Ölpreisrückgänge in den letzten sieben Wochen konnte bislang nur durch den Einbruch von 2014 infolge der Schieferrevolution ("Shale Revolution") in den USA übertroffen werden. Das hat verständlicherweise bei den wichtigsten Produzenten Alarm ausgelöst, mögliche Reaktionen werden auf dem am Donnerstag stattfindenden OPEC-Treffen diskutiert. Können die Investoren davon überzeugt werden, dass das Schlimmste vorbei ist?Warum ist der Ölpreis um 30% gefallen? Lassen Sie uns von der Tatsache ausgehen, dass die Rallye, die Brent (OIL) nahe an die 90 USD-Marke brachte, durch Spekulationen angetrieben wurde, dass die US-Sanktionen gegen den Iran zu einem erheblichen Defizit auf dem Markt führen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...