Das Warten auf eine Entscheidung hält bei der Ballard Power-Aktie immer noch an, denn der Kurs ist seit Anfang November in eine Seitwärtsbewegung zwischen 2,70 US-Dollar auf der Unter- und 3,10 US-Dollar auf der Oberseite eingetreten. Damit haben Käufer wie Verkäufer weiterhin die Chance, eine Entscheidung in ihrem Sinne herbeizuführen.

Setzen sich die Bären durch, wird die Abwärtsbewegung seit dem im Spätsommer bei 4,62 US-Dollar gebildeten Jahreshoch weiter fortgesetzt. Es droht in diesem ... (Dr. Bernd Heim)

