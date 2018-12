(shareribs.com) Frankfurt / New York 05.12.2018 - Technologiewerte standen am Mittwoch unter dem Eindruck des schwächeren Gesamtmarktes. Der gestrige Kurssturz an der Wall Street wirkte in Frankfurt nach. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 1,2 Prozent bei 11.200 Zählern. Nur wenige Papiere konnten zulegen, darunter Heidelberg Cement, Bayer und RWE. Infineon, FMC und Allianz gehörten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...