Der Kurs der Norcom-Aktie befindet sich an der oberen Grenze des Bollinger Bands. Nach einer starken Aufwärtsbewegung notiert der Kurs bei rund 29 Euro. Zuletzt wurde auch die Umwandlung in eine GmbH & KGaA durchgeführt. In der Charttechnik hat der KDJ ein bearishes Signal gebildet. Zudem wird im Money Flow Index (MFI) und auch in der FSTOC der überkaufte Bereich angezeigt. Dieser würde nun aber nach und nach verlassen. Beginnend mit der %K-Linie des FSTOC folgt nun aller Wahrscheinlichkeit nach ... (Johannes Weber)

