Auf der Grundlage der sogenannten Powercore-Technologie hat Donaldson eine kompakte Silo Venting Unit (SVU) entwickelt, die sich als "Plug & Play"-Einheit montieren lässt. Mit einer Gesamthöhe über Silo von nur 532 mm (geschlossen) und 1.050 mm (geöffnet) ist sie bis zu 50 % kleiner als herkömmliche Siloentstaubungsanlagen und wiegt als komplette Einheit nur 65 kg. Die SVU ist eine Lösung für alle gängigen Silogrößen und Schüttgüter. Das Geheimnis des "Downsizing" im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen liegt in Formgebung der Filter-Packs mit dem Nanofasermedium Ultra-Web.

Durch das Nanofasermedium gelingt es, einen effizienteren Staubkuchen an der Filteroberfläche zu generieren, als dies mit konventionellen Gewebefiltern aus tiefenbelastetem Standard-540-g/m2-Polyester möglich ist. Durch die Konzentration auf der Oberfläche des Filtermediums ist die pneumatische Abreinigung des Staubs sehr effektiv. Der Leistungsvergleich mit 540-g/m²-Standard-Polyester erfolgte im Rahmen des Environmental-Technology-Verification-Programms (ETV) in einem unabhängigen Laborversuch. In der Siloentstaubung ist es mit dieser Filtertechnologie gelungen, bei deutlicher Reduzierung des Bauraums eine Filtrationsleistung zu erzielen, die sonst nur mit einer größeren Filterfläche in großvolumigeren Gehäusen möglich ist.

Speziell für pneumatisch befüllte Speichersilos mit einem Luftdurchsatz ...

