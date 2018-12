Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ATS: AT&S am 5.12. -7,58%, Volumen 230% normaler Tage , AMS: AMS am 5.12. -6,72%, Volumen 0% normaler Tage , SBO: SBO am 5.12. -5,37%, Volumen 138% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 5.12. 0,36%, Volumen 42% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 5.12. 0,49%, Volumen 69% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 5.12. 1,91%, Volumen 84% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Wienerberger WIE 19.720 1.91% Kapsch TrafficCom KTCG 30.550 0.49% Zumtobel ZAG 8.305 0.36% SBO SBO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...