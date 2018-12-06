BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUST EAT AUF 785 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 6,20 (6,15) EUR - 'UNDERPERFORM'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 235 (215) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3250 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM'HSBC SENKT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1820 (2000) PENCE - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZURICH AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 359 (367) CHFRBC HEBT TAKEAWAY.COM AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 50 EURUBS HEBT AIR LIQUIDE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 117 (109) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 119 (122) EUR - 'OVERWEIGHT'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 16,85 ...Den vollständigen Artikel lesen ...