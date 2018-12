Der amerikanische Netzwerkausrüster Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, NYSE: CSCO) wird weiterhin eine vierteljährliche Dividende von 33 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die nächste Zahlung erfolgt am 23. Januar 2019 (Record date: 4. Januar 2019). Das im Dow-Jones-Index gelistete Unternehmen startete im April 2011 mit der erstmaligen Auszahlung einer vierteljährlichen Dividende (6 US-Cents). Auf das ...

