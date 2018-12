Die Erwartung, dass mit dem G20-Treffen die Gefahren des Handelskriegs gemindert, China und die USA sich auf den Weg hin zu einer nahen Einigung begeben würden, platzte in dieser Woche schnell. Sie war sehr schnell wieder da, die Furcht vor einer Eskalation des Konflikts, vor einer Ausweitung auch auf die EU, vor den Folgen der aus Sicht nicht weniger Volkswirte schlicht dilettantischen US-Wirtschaftspolitik. Und damit bricht die Erholung, die sich im Vorfeld dieses Gipfels etabliert hatte, gerade bei konjunktursensiblen Unternehmen weg … und da steht Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) iIn der ersten Reihe, denn:

Aixtron ist ein Anlagenbauer, der vor allem für die Halbleiterindustrie tätig ist, liefert also Investitionsgüter für eine Branche, die zu denen gehört, die am schnellsten und stärksten auf konjunkturellen Gegenwind reagiert. Und große Investitionen wie in Aixtrons Beschichtungsanlagen werden in solchen Situationen nicht nur schnell verschoben, sondern auch einfach storniert. ...

