Melzer übernahm den Posten am 4. Dezember 2018 auf dem Digital-Gipfel in Nürnberg. "Ich freue mich darauf, den Vorsitz zu übernehmen und möchte mich bei Herrn Leukert für die erfolgreiche Arbeit der vergangenen zwei Jahre bedanken. Er hat den Lenkungskreis engagiert geführt und besonders durch die Förderung und Umsetzung innovativer Testzentren für Unternehmen wesentlich zum Erfolg der Plattform beigetragen", so Melzer.

Fokus auf Technologieentwicklung

"In meiner Amtszeit möchte ich den Fokus auf die Technologieentwicklung legen", führte Melzer aus. "Insbesondere die Weiterentwicklung dezentraler, autonomer Systeme und künstlicher Intelligenz, die uns hervorragende Werkzeuge liefern, um künftig industrielle Produktionsprozesse zu optimieren. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Qualifizierung und Weiterbildung von Fachkräften sein. Denn die Digitalisierung treibt den Kompetenzwandel in unserer Gesellschaft schneller voran als jede industrielle Veränderung zuvor." Dr. Frank Melzer ist seit dem 1. Oktober 2017 im Vorstand von Festo. Der promovierte Maschinenbauer führt das Ressort Product and Technology ...

