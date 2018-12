Finanzchefin von Huawei wird in Kanada verhaftet Wall Street gerät nach freiem Tag unter Druck Ölmarkt hofft auf Förderkürzung durch OPEC EURUSD: Test der 1,13er-Marke möglich DE30 nahe seiner Jahrestiefs

Nach einem freien Tag kehren die US-Händler am Donnerstag an die Märkte zurück und bereits bei der Eröffnung sind bei der Wall Street beunruhigende Verluste zu beobachten. "Die Sorgen um eine Verlangsamung der US-Wirtschaft verschärfen sich, da der Wohnungsbau und andere zinssensitive Sektoren betroffen zu sein scheinen", sagte Shuji Shirota, Head of Macro Economic Strategy bei HSBC. Des Weiteren sorgt die Verhaftung von Meng Wanzhou, Finanzchefin von Huawei und Tochter des Gründers, in Kanada für Unmut. Angeblich soll es um die Verletzung von US-Sanktionen gegen den Iran gehen. Einige US-Regierungs- und Kongressmitglieder verdächtigen ihren Vater, Ren Zhengfei, zudem der Spionage und des illegalen Technologietransfers, da dieser einer auf Cyber-Kriegsführung spezialisierte Spionageeinheit der Volksbefreiungsarmee gedient haben soll. Die ...

