Die Deutsche Börse hat Veränderungen in ihren Aktienindizes mit Wirkung zum 27. Dezember 2018 bekannt gegeben. Die Aktien der Carl Zeiss Meditec AG werden in den MDAX Index aufgenommen. Sie ersetzen dort die Aktien der CTS Eventim AG & CO. KGaA, die in den SDAX Index wechseln. Die Herausnahme von CTS Eventim AG & CO. KGaA erfolgt nach der Fast-Exit-Regel; Carl Zeiss Meditec AG qualifiziert sich aufgrund der hohen Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes für den MDAX Index. MDAX bildet die 60 größten und börsenumsatzstärksten Unternehmen nach DAX ab. In SDAX kommt es zu folgenden Wechseln: CTS Eventim AG & CO. KGaA, Knorr-Bremse AG und VARTA AG (Anm.: die aus dem Industrie-Universum von Michael Tojners Montana Tech ...

