ADP veröffentlicht Schätzungen zur Beschäftigungsentwicklung ISM-Index zum Dienstleistungsindex könnte rückläufig sein Lang erwartetes OPEC-Treffen beginnt heute

Am Donnerstag erhalten wir eine Reihe von US-Daten, die normalerweise am Mittwoch (aufgrund des Feiertages) veröffentlicht werden. Der ADP-Beschäftigungsbericht und der ISM-Index zum Dienstleistungssektor werden uns Updates zur US-Wirtschaft liefern. Darüber hinaus wird der Ölmarkt heute und morgen aufgrund des OPEC-Treffens in Wien im Fokus der Anleger stehen. Zusätzlich könnte der DoE-Bericht zu den Rohöl-Lagerbeständen für kurzfristige Volatilität sorgen. 14:15 Uhr | USA, ADP-Beschäftigungsbericht (November): Da wir uns dem NFP-Bericht für November (Freitag, 14:30 Uhr) nähern, werden vorab die ADP-Schätzungen für die Beschäftigungsentwicklung veröffentlicht. Anleger können diese Daten als eine Art Hinweis vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht verwenden. Die Märkte erwarten, dass die US-Beschäftigung einen Anstieg von 197 Tsd. zeigt, was mehr oder weniger im Einklang mit dem Durchschnitt der ...

