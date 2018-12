Am Donnerstagmorgen sind bei den Aktienindizes große Veränderungen zu beobachten, da sich die Beziehungen zwischen den USA und China nach der Inhaftierung der Finanzchefin von Huawei in Kanada wieder verschlechtert haben. In Europa sind Aktienindizes wie POR20 (-3%), ITA40 (-2,5%) und DE30 (-2,4%) die größten Verlierer. Der DE30 liegt genau auf dem 2-Jahrestief und damit 20% unter dem Allzeithoch vom Januar. Die nächste wichtige Unterstützungszone befindet sich bei 10.800 ...

