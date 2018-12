Seit Ende November können sich Betroffene des Dieselskandals für die Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen eingetragen. Das haben mittlerweile mehr als 81.000 Dieselfahrer getan.

Der neuen Verbraucherklage gegen Volkswagen wegen des Diesel-Abgasskandals haben sich inzwischen mehr als 81.000 Autokäufer angeschlossen. Sie beantragten einen Eintrag ins Klageregister, wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das Interesse, sich an einer Klage gegen VW zu ...

