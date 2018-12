Der Maschinenbauer steht laut Firmenchef finanziell besser da denn je - deshalb will er nun in neue Geschäftszweige vorstoßen.

Der Anlagenbauer Voith will unter seinem neuen Chef Toralf Haag mit dem Ausbau des Digitalgeschäfts und Firmenzukäufen weiter wachsen. "Voith steht finanziell besser da denn je", sagte Haag am Donnerstag in Stuttgart. Das Unternehmen könne etwa anderthalb Milliarden Euro ausgeben. Im Blick hat der Produzent von Papiermaschinen, Anlagen für die Energiewirtschaft und Antrieben für Lastwagen oder Schienenfahrzeuge ...

