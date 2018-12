Französischer Finanzminister erwägt digitale Einkommensteuer auf nationaler Ebene DE30 unterschreitet erstmals seit einem Jahr die 11.000 Punkte-Marke Wirecard erweitert die Zusammenarbeit mit Wizz Air

Nach starken Kursverlusten während der Asien-Sitzung eröffneten die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag tiefer. Polnische und niederländische Aktien gehörten in den ersten Handelsminuten zu den größten Underperformern, während sich die Aktien in der Schweiz am widerstandsfähigsten gegenüber dem Abwärtsdruck erwiesen. Bergbau- und Bauunternehmen schnitten im Branchenvergleich am schlechtesten ab, während Lebensmittel- und Versorgungsunternehmen am wenigsten an Wert verloren.

Da der "Waffenstillstand" zwischen den USA und China weiterhin fragwürdig ist, setzt sich der Abwärtstrend des DE30 fort. Der deutsche Leitindex brach am Morgen unter die 11.000 Punkte-Marke und notiert nun auf einem neuen Jahrestief. Für den Fall, dass die Situation anhalten sollte, ist die nächste Unterstützungszone zwischen 11.760 und 11.830 Punkten zu finden, dies ist die obere Grenze der Konsolidierung von Ende 2016. Quelle: xStation 5 Die Diskussion über die Umsetzung der digitalen Einkommensteuer war ...

