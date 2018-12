Oh Fuck! So titelte der angesehene Economist im September 2008, siehe HIER. Das Magazin hat dafür etliche Preise eingeheimst. Ganz so schlimm ist es heute nicht, aber ein kleines "Oh Fuck!" kann einem schon über die Lippen kommen, wenn man sieht, in welchem Tempo der ATX unter 3000 und der DAX unter 11000 gekracht sind ... Trotzdem: Mich juckt das Aufstocken, da es den Unternehmen nicht so schlecht geht wie den Kursen. Morgen ist eventuell ein guter Tag. Eine Aktie gehört vor dem Vorhang: Der Verbund, heute hat man den 30er an der Wiener Börse. Verbund war beim Start eine kreative Volksaktie für Sparer: Zeichner der Emission bezahlten den Kaufpreis in drei Tranchen. Tranche 1 (165 ATS) im Dezember 1988, Tranche 2 im September 1989 (100 ATS), Tranche 3 (100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...