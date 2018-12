Das deutsche Unternehmen Northern Bitcoin schürft Bitcoins mit eigener Hardware in Norwegen. Neben dem Kurstief der Kryptowährung setzt auch die Steuerpolitik in Norwegen das Unternehmen unter Druck.

411 Tage dauerte es bis zum Tiefpunkt. Damals, als Ende 2013 die erste Bitcoin-Blase geplatzt war. Mit knapp über 1100 Dollar hatte die Kryptowährung im November 2013 ein neues Allzeithoch erreicht. Erst die 411 Tage später, im Januar 2015, erreichte der Bitcoin anschließend seinen tiefsten Kurs im Bärenmarkt. Kursverlust in dieser Zeit: 84 Prozent. Und erst am Jahresende 2015 drehte der Bitcoinkurs nachhaltig wieder nach oben.

Als der Bitcoin in dieser Woche ein neues Jahrestief mit rund 3600 Dollar erreichte, hofften erste Anleger bereits, die Talsohle erreicht zu haben. Doch folgt man dem Muster der 2013er-Bitcoin-Blase, könnten noch einige Monate mit sinkenden Kursen folgen. Denn zwischen dem Bitcoin-Allzeithoch im Dezember 2017 und dem Tief in dieser Woche liegen bislang nur 348 Tage. Kursverlust gut 80 Prozent. Dass nun schon die Erholung startet, daran mögen auch Bitcoin-Experten nicht glauben.

Moritz Jäger gehört zu den Skeptikern. Er ist Technik-Vorstand des deutschen Bitcoin-Miners Northern Bitcoin. Im Rechenzentrum Lefdal in einer ehemaligen Mine in Norwegen betreibt er spezielle Bitcoin-Rechner, die das Netzwerk am Leben erhalten, und gleichzeitig neue Bitcoins schürfen. Ohne solche Miner könnte kein Bitcoin-Nutzer die digitalen Münzen verschicken.

"Wir haben uns darauf eingestellt, dass der Bitcoin-Kurs für die nächsten Monate noch vor sich hindümpelt", sagt Jäger. Er verfolgt ständig, wie hoch der Kurs steht, wie viel Leistung die Miner weltweit dem Bitcoin-Netzwerk zur Verfügung stellen, und wie schwierig es für sie ist, neue Münzen zu berechnen. Denn von diesen Werten hängt ab, ob es für Jäger und Northern Bitcoin noch profitabel ist, in der Mine in Norwegen ihre Rechner laufen zu lassen.

Fünf Cent pro Kilowattstunde zahlt Northern Bitcoin dort für den Strom für die Rechner, der - wie überall in Norwegen - fast ausschließlich aus Wasserkraft stammt. Zudem ist die Kühlung der Hochleistungsrechner im Rechenzentrum dort besonders günstig.Die Kosten ...

