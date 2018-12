DoIP ist vielseitig einsetzbar: Elektronisch gesteuerte Systeme moderner Fahrzeuge sind hochgradig miteinander vernetzt und führen eine Vielzahl komplexer Funktionen aus. Das Kommunikationsprotokoll DoIP (Diagnostics over Internet Protocol), welches von Autosar unterstützt wird, ermöglicht eine flexible und leistungsfähige Diagnose der Systeme über Ethernet, WLAN und Mobilfunk: Sowohl Offboard in der Werkstatt als auch Onboard und per Remote-Zugriff während der Fahrt. Dasselbe gilt für das Flashen von Steuergeräten in der Fertigung, der Werkstatt oder Over-the-Air. Damit das funktioniert, müssen die Kommunikationspfade zwischen dem Diagnosetester und dem jeweiligen Diagnoseobjekt (DUT) des Fahrzeugnetzwerks genau festlegt werden. Um die optimalen Pfade im komplexen Netzwerk einer modernen Fahrzeug-Elektrik/Elektronik (E/E) zu finden, ist der Einsatz geeigneter Werkzeuge unumgänglich.

Die Herausforderungen der Architektur moderner Fahrzeug-E/E sind enorm: Fortschrittliche Systeme zur Fahrerassistenz, Infotainment oder auch die Anbindung des Fahrzeugs an externe Netzwerke übertragen zum Teil viele Daten. Die sicherheitsrelevanten Systeme autonomer Fahrzeuge müssen redundant ausgelegt werden. Gleichzeitig erfolgt die Elektrifizierung des Antriebsstrangs und der meisten Nebenaggregate. All das hat erhebliche Auswirkungen auf die Architektur und die Diagnose der Fahrzeug-E/E.

Was sind typische Merkmale der E/E-Architektur neuer Baureihen? An ein zentrales Gateway mit integriertem Ethernet-Switch sind über Automotive-Ethernet die Domain-Controller der einzelnen E/E-Segmente angeschlossen - zum Beispiel für den Antriebsstrang, die Karosserie, das Fahrwerk, die Sicherheitssysteme oder für das Infotainment. An diesen hängen die domänenspezifischen Steuergeräte, Aktuatoren und Sensoren. Sie sind über Bustechnologien wie CAN, CAN FD, Flexray, LIN oder weitere Ethernet-Cluster miteinander verbunden. Das zentrale Gateway dient zusätzlich zur Kommunikation des Fahrzeugs mit dem Internet und mit OEM-spezifischen Diensten im Backend (Bild 1).

Fahrzeugdiagnose via DoIP-Standard

Der DoIP-Standard (ISO 13400) bietet Optionen, die für eine effiziente Diagnose und Programmierung moderner Fahrzeugelektronik essenziell sind. Außer der Datenübertragung hält DoIP Features zum Suchen und Erkennen von Fahrzeugen, zum Aufbauen und Prüfen von Verbindungen, zum Flashen von Steuergeräten, für das Fehlermanagement sowie Firewall-Funktionalitäten bereit. DoIP bettet Transportschicht-unabhängige Diagnosebotschaften, wie sie mit dem UDS-Protokoll (ISO 14229) beschrieben werden können, in das TCP/IP-Protokoll ein. Auf der anderen Seite ist die Konfiguration der Kommunikation via DoIP sehr aufwendig: Denn es sind viele Elemente wie Sockets, Socket-Verbindungen oder PDUs zu erstellen, miteinander zu verknüpfen und zu bedaten.

Viele Wege führen zum Ziel

Im Beispiel von Bild 1 ist ein externer Diagnosetester über DoIP an das zentrale Gateway angeschlossen. Während der Fahrt überwachen interne Tester im Fahrzeug die Systeme. ...

