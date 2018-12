Die Dachgesellschaft sieht ihre Verfahrensrechte durch einen Alleingang des Richters verletzt. Volkswagen selbst war mit einem ähnlichen Antrag gescheitert.

Im Zusammenhang mit den zahlreichen Klagen von Anlegern im VW-Dieselskandal will die Dachgesellschaft Porsche SE die Ablösung des zuständigen Stuttgarter Richters erreichen. Das Landgericht bestätigte am Donnerstag, dass die Holding, die gut die Hälfte der Stimmrechte an Volkswagen hält, einen Befangenheitsantrag eingereicht hat.

Die Porsche SE teilte auf Anfrage mit, sie sehe grundlegende ...

